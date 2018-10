Morre homem baleado com a família dentro de carro no Japiim

Manaus - O autônomo Alexsandre Ferreira a Silva, de 30 anos, morreu na noite dessa terça-feira (2), no Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, Zona Leste de Manaus. Ele é a terceira vítima de um atentado ocorrido no bairro Japiim, Zona Sul, no dia 26 de setembro. A esposa e o filho dele também morreram .

De acordo com o relatório da unidade hospitalar, Alexsandre morreu por volta das 20h30. Ele estava internado desde o dia 26 do mês passado , após ser alvejado com vários tiros na rua Perimetral.

Na noite do crime, Alexsandre estava em um carro do serviço de transporte por aplicativo, modelo Celta, cor prata, acompanhado da esposa dele, Maria de Fátima Souza Cavalcante, de 33 anos, do filho Herbert Gabriel Cavalcante Ferreira da Silva, de apenas 5 anos, e do amigo dele, Luiz Thiago Pinto, de 18 anos.

De acordo com informações do tenente Rodrigo Octávio, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o grupo havia solicitado a corrida na rua Três, bairro Santa Luzia, Zona Sul. Durante o trajeto, o veículo foi interceptado próximo à churrascaria "Rei da Bisteca", na avenida Tefé, no bairro Japiim.

Alexsandre morreu no João Lúcio | Foto: EM TEMPO

Ao perceber o outro carro, o motorista do Celta, de 37 anos, entrou na rua Perimetral, mas foi alcançado pelos criminosos, que estavam encapuzados.

Três homens desceram do veículo, bateram no vidro e, em seguida, começaram a efetuar os disparos à queima-roupa contra as vítimas. O motorista de aplicativo conseguiu se abaixar no banco do passageiro.

Após o crime, o motorista levou a criança ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, na Zona Leste. Já os adultos foram socorridos até o SPA da Zona Sul, na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul.

Por conta da gravidade dos ferimentos, os dois homens foram transferidos para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Em seguida, ele Alexsandre transferido para o João Lúcio.

A mulher e a criança foram encaminhadas ao João Lúcio e ao Hospital da Criança, mais conhecido como "Joãozinho", respectivamente. Entretanto, mãe e filho não resistiram aos ferimentos e morreram.

Conforme o laudo preliminar da necropsia, a mulher foi atingida com 5 tiros, sendo três no lado esquerdo do tórax, um nas costas e outro de raspão no antebraço esquerdo. Já o menino foi alvejado com dois tiros, um na cabeça e outro no braço direito.

Um dia depois do crime, a reportagem encontrou familiares das vítimas na sede Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), mas eles não quiseram comentar sobre o assunto.

A polícia informou que o homem de 18 anos havia sido detido pela polícia por tráfico de drogas, em 2013, quando ainda era adolescente. Alexsandre, conforme Polícia Civil, tinha passagem por roubo registrado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos de Veículos (Derfv). O caso está sendo investigado pela DEHS.

