'Coceira' e 'Loira' são presos com drogas no interior do Amazonas

Tefé (AM) - Raimundo Leandro, de 36 anos, vulgo "Coceira", e Lenilce Ferreira Frazão, de 28 anos, conhecida como "Loira", foram presos por tráfico de drogas, na manhã dessa terça-feira (2), por volta das 9h30, no município de Tefé (a xx quilômetros de Manaus).

A prisão foi realizada por uma equipe do 3° Batalhão da Polícia Militar (BPM), durante patrulhamento de rotina no bairro São João. Com Raimundo, a polícia encontrou uma porção de pasta base de cocaína e R$ 305 em espécie.

Ao ser questionado sobre a origem do material, Raimundo informou que comprou da traficante "Loira". Ele informou o endereço da mulher à polícia.

Na casa de Loira, os policiais militares encontraram 40 trouxinhas de cocaína, uma pequena porção de pasta base de cocaína, além de uma quantia de R$ 833,50.

A polícia também apreendeu no local, uma TV de 32 polegadas, três aparelhos de DVD e cinco celulares.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de droga. Raimundo e Lenilce foram levados para o 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tefé.

