Vídeo mostra mulher sendo agredida por assaltante

Moradores de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, flagraram um homem agredido uma mulher durante um assalto. O crime aconteceu no último domingo (30).

As imagens mostram a vítima caída no chão e apanhando bastante de um dos assaltantes. Um outro homem espera pelo agressor em uma motocicleta. O vídeo viralizou nas redes sociais e causou indignação .

De acordo com a Polícia Militar da região, a mulher, de 20 anos, estava andando pela rua Onze quando foi abordada pelos criminosos, por volta de 14h.

Um dos suspeitos, que estava armado com uma faca, desceu da moto e tentou roubar o celular da vítima. A mulher se negou a entregar o aparelho. Com isso, o homem a jogou no chão e agrediu a mulher com vários socos.

Durante o fato, a mulher grita várias vezes por socorro. Mesmo com as agressões, ela não entregou o celular e o homem fugiu sem levar nada.

Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as imagens podem ajudar a polícia nos trabalhos.

