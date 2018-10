Membro do 'Trem Bala' foi morto por descumprir ordens, diz suspeito

Manaus –Mandante da morte do motorista Silvan Syzzer da Silva Martins, de 20 anos, Adriano Augusto Teixeira da Silva, de 23 anos foi apresentado na manhã desta quarta-feira (3), na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Adriano ordenou a morte de Silvan após o motorista se negar a seguir ordens do grupo criminoso auto-intitulado “Trem Bala”.

Adriano foi preso no último domingo (30), próximo à casa em que morava, na segunda etapa do bairro São José, Zona Leste. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS), o suspeito ordenou que uma adolescente de 17 anos fizesse a emboscada no motel em que Silvan foi morto, no Novo Aleixo.

“A moça foi orientada a levá-lo ao motel e avisar quando estivessem no local. Ele se comunicou o tempo todo, por meio do Facebook”, com os suspeitos. Ela disse o melhor momento para os criminosos entrarem", disse o delegado.

Silvan foi morto com sete tiros que o atingiram na boca, cabeça, tórax e nas costas. A adolescente não foi encontrada no local do crime, mas já foi localizada e ouvida pela polícia. “Logo após a prisão do Adriano, ela foi identificada e levada até a delegacia para ser ouvida. Ela confessou tudo e agora vai ser encaminhada à delegacia responsável”, afirmou.

Tentativa em 2017

Em 2017, segundo a polícia, esse mesmo grupo já havia tentado matar Silvan. Na época, ele foi alvejado com três tiros, mas sobreviveu e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

“Trem Bala”

De acordo com o delegado, o grupo não pertence a nenhuma facção criminosa, são criminosos de bairros e comunidades periféricas de Manaus.

Adriano foi indiciado por homicídio qualificado. Ao término de todos os procedimentos na delegacia especializada, o suspeito será reencaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro oito da BR 174, onde ficará a disposição da Justiça.

