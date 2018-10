Polícia prende membro de grupo especializado em roubos de carros no AM

Manaus - Suspeito de integrar um grupo especializado em roubos de veículos em Manaus, Carlos Eduardo Cruz Maciel, de 25 anos, foi apresentado na manhã desta quarta-feira (3), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). Outros três homens suspeitos estão sendo investigados.

Com Carlos, os policiais civis conseguiram recuperar dois carros, sendo um HB20, de cor branca, e um Siena, de cor cinza, que haviam sido roubados na última segunda-feira (1°), e estavam sendo utilizados em assaltos na capital.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, Carlos Eduardo estava sendo monitorado há uma semana. Ele foi preso, na noite de terça-feira (2), na rua Zero, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Além dos carros, a polícia encontrou com o suspeito diversos aparelhos de som automotivo e cartões de crédito.

Em depoimento, Carlos negou participação no grupo criminoso. Entretanto, o delegado Cícero Túlio destacou que o suspeito tinha a função de guardar os veículos, adulterar o número do chassi e clonar as placas. Os carros eram usados em assaltos e depois revendidos.

O delegado ressaltou que Carlos recebia ordens de um detento de uma unidade prisional da capital. Outros três homens, que integram a organização criminosa, já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia.

Carlos foi autuado por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. Ele será apresentado em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde o juiz deve determinar pela prisão ou liberdade do suspeito.

