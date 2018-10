Homem é preso por tráfico de drogas no município de Coari

Coari - Homem, de 19 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (3), em "boca de fumo" localizada em uma residência na rua Girassol, no bairro Grande Vitória, no município de Coari, a 362 km de Manaus.

De acordo com os policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar de Coari, que realizaram a prisão, estavam em posse do infrator o valor de R$ 100 além de 50 gramas de cocaína e 350 gramas de pasta base.

O suspeito, de 19 anos, alega estar guardando a droga para outra pessoa | Foto: Divulgação

A prisão foi realizada após denúncias de que um suposto "Luis" armazenava e distribuía drogas para diversas "bocas de fumo" na cidade, além de vender drogas na feira da área central do município.

O infrator foi conduzido e apresentado na 10ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e as investigações continuam em busca de um suposto comparsa de "Luis", que seria o verdadeiro dono da droga.

*Com informações da assessoria

