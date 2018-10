Dois assaltantes são baleados durante ação policial no João Paulo

Manaus - Dois homens foram baleados durante uma ação policial no conjunto João Paulo, na Zona Leste da capital, na tarde desta quarta-feira (3). A dupla ainda chegou a entrar em confronto com as equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) da Polícia Civil (PC).

A dupla - um de 19 anos e outro de 46 anos -, estava praticando assaltos no bairro quando foram surpreendidos pela Polícia Civil. O mais velho, identificado como Laende Moreno, foi baleado no peito, que atravessou as costas. Já o mais jovem, identificado como Ulisses Fernandes, levou três tiros apenas de raspão.

Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. Laende deve ficar internado por mais de uma semana, e Ulisses deve ser liberado em breve, já que os ferimentos não atingiram nenhum órgão vital.

