Grupo Fera realiza curso de Operações Táticas

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O Grupo Fera realizou, nesta terça-feira (2), a aula inaugural do curso de Operações Táticas - um treinamento para os policiais que atuam em operações especiais no estado. A aula inaugural foi na sede da Delegacia Geral, no Dom Pedro, Zona centro-oeste de Manaus, foram disponibilizadas 20 vagas, 12 delas para policiais civis do Amazonas.

O curso teve como objetivo possibilitar o conhecimento teórico e prático aos policiais civis do Amazonas e de outras instituições que atuam em operações especiais, principalmente agora que a onda de criminalidade aumentou e os assaltos são cada vez mais constantes.

Na ocasião ainda foi criado a cote que vai coordenar ações integradas da polícia. Confira a reportagem completa da TV Em Tempo

Edição para web e publicação: Redação portal

Leia mais:

Concurso para polícias e bombeiros no AM tem mais de 1.300 vagas

Em Manaus, polícia caça traficantes que expulsaram equipe de vacinação

Polícia e prefeitura avaliam reintegração de posse em invasão na Zona Norte