Compensa: homem morre e mulher grávida é transferida para o João Lúcio

Manaus - Encapuzados, três suspeitos realizaram vários disparos de arma de fogo contra um casal que estava na rua Gilberto Mestrinho, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. As vítimas foram socorridas com vida e levadas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no mesmo bairro. Entre os baleados, está um presidiário de 25 anos, conhecido como "Macaco", que usava tornozeleira eletrônica e não resistiu aos ferimentos.

A mulher de 21 anos, que estava com o presidiário no carro, está grávida e foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo a polícia, ela sofreu uma lesão grave na coluna e pode ficar paraplégica.

Machas de sangue das vítimas | Foto: Marcely Gomes

De acordo com um cabo da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não se identificar, os suspeitos estavam em um carro de cor e modelo não identificados quando abordaram as vítimas.

Vítimas foram socorridas com vida | Foto: Marcely Gomes

"Após os disparos, o homem e a mulher foram socorridos por populares, que o trouxeram até o Joventina Dias. Ainda não sabemos o motivo da tentativa de homicídio", explicou o policial.

Carro foi perfurado com aproximadamente 20 tiros | Foto: Marcely Gomes

Ainda conforme o cabo, as vítimas foram levadas às pressas para à emergência da unidade de saúde. O caso foi atendido pelos policiais militares da 8ª Cicom.

"Ela vai ser transferida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste Manaus, para receber os cuidados médicos necessários", disse um policial da 8ª Cicom, que preferiu não se identificar.

Sobrevivente tem 21 anos e foi transferida para o Hospital João Lúcio | Foto: Marcely Gomes

Familiares das vítimas estavam na frente da unidade hospitalar, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa. "Somos parentes, mas não queremos falar nada", disse uma mulher, que não se identificou.

O carro usado pelos criminosos, um Fiat Pálio de cor branca e placas não divulgadas, foi abandonado na avenida Coronel Cirilo Neves, ainda na Compensa, com aproximadamente 20 marcas de tiros.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas | Foto: Marcely Gomes

Jovem morre com 2 tiros

Um adolescente de 16 anos foi baleado com dois tiros que atingiram o tórax e o abdômen, na noite da última terça-feira (2), na rua São Pedro, no bairro Compensa. O crime aconteceu por volta das 19h15. Ele foi levado às pressas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também naquele bairro, porém não resistiu aos ferimentos.

| Foto: Marcely Gomes

Leia mais:

Homem é executado com 4 tiros dentro de carro na Compensa

Dois criminosos são baleados após trocarem tiros com policiais civis

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!