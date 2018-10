Estudante sofre assalto em faculdade de Manaus

Manaus - Uma estudante foi assaltada no estacionamento de uma faculdade particular, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O suspeito fugiu após a vítima gritar por socorro.

De acordo com o tenente Hilário Filho, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem pulou o muro da faculdade e abordou a vítima. Na ocasião, ele roubou bolsa com pertences pessoais da universitária.

Ainda conforme Filho, buscas pelo suspeito ainda foram realizadas pela área próxima ao local onde o crime aconteceu, mas nenhum suspeito chegou a ser preso.



O policial ainda explicou que a estudante, mesmo muito abalada, foi orientada a procurar um Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar o crime. "É preciso que as pessoas registrem esse tipo de ocorrência para que a Polícia Civil investigue", finalizou.





Em nota, a instituição lamenta a situação ocorrida em seu estacionamento e informa que a região onde fica localizada a faculdade não apresenta histórico de registro de crimes. Após saber do episódio envolvendo alunos, a direção entrou em contato com a Polícia Militar para solicitar uma investigação do caso e intensificação no patrulhamento. A instituição agendará uma reunião com as autoridades locais para somar esforços na proteção de sua comunidade acadêmica.

A faculdade conta com agentes de segurança em todas as suas entradas e investe em infraestrutura com o objetivo de melhorar a segurança de todos que circulam pelo campus. Estamos abertos ao diálogo com nossos alunos e afirmamos que segurança é prioridade para a instituição.”

