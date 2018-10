Força Tática prende homem com drogas no Japiim

Manaus - Após uma denúncia anônima, um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no início da madrugada desta quinta-feira (4), na rua e beco São Sebastião, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Com o suspeito, policiais militares da Força Tática encontraram várias porções de entorpecentes.

De acordo com o relatório policial, a prisão do suspeito ocorreu por volta de meio-dia e meia. A guarnição realizou uma incursão no local informado pela delação e confirmou a veracidade da denúncia.

Ao avistar a equipe policial, o homem tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Com ele, os Pms encontraram porções de drogas.

O suspeito foi levado para o 1ºDIP | Foto: Divulgação/PM

Questionado, o suspeito confessou aos policiais que estava comercializando drogas e levou a equipe até uma casa onde estava o restante do material.



Na residência, foram apreendidos quatro quilos de maconha, 128 porções de cocaína em pó, 84 porções de oxi, uma prensa hidráulica, uma balança de precisão, um celular e a quantia de R$ 762.

O suspeito foi conduzido juntamente com o material ilícito ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

