Pedreiro de 50 anos é assassinado a caminho do trabalho em Manaus

Manaus - O pedreiro Agno Jorge Oliveira de Andrade, de 50 anos, mais conhecido como "Coquinha", foi assassinado com quatro tiros, na manhã desta quinta-feira (4), enquanto caminhava pela rua Brasil, comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital amazonense.



Segundo testemunhas, o crime ocorreu por volta das 6h. Agno subia a ladeira da via acompanhado de um amigo, também pedreiro, em direção ao trabalho, quando foi abordado por um homem desconhecido, que estava em uma motocicleta branca.

O suspeito pediu informações de Agno e, em seguida, efetuou os tiros à queima-roupa. O atirador fugiu sem ser identificado. O amigo da vítima não foi baleado.

No local, populares informaram que Agno não tinha rixas com ninguém e nem envolvimento com nenhuma pratica criminosa.

Já um morador, que preferiu não se identificar, relatou ao Em Tempo que o assassinato teria sido motivado por vingança relacionado a suposto envolvimento da vítima com uma mulher, que não teve o nome divulgado.

"Eu ouvi falar que o 'Coquinha estava se relacionando com uma mulher da área. Acredito que essa mulher era casada com alguma pessoa envolvida com o tráfico de drogas", disse.

O irmão da vítima, Élcio José Oliveira de Andrade, de 51 anos, esteve na cena do crime. Agno morava sozinho e frequentava uma igreja evangélica.

"O meu irmão não era vagabundo. Agno era trabalhador e participava de cultos da igreja. Aí vem um vagabundo e tira a vida do meu irmão. Não temos segurança em Manaus", comentou o irmão da vítima.

Conforme informações da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Agno foi morto com quatro tiros, sendo dois na cabeça, um no peito e outro nas costas.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Câmeras de segurança de residências próximas de onde aconteceu o assassinato devem ajudar na identificação do autor.

