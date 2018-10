Suspeito de matar adolescente em Manaus é preso no Pará

Manaus - O cabeleireiro Rodrigo Pimentel Aquino, de 24 anos, suspeito de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) de Thalles Josafá da Silva Furtado, de 17 anos, foi preso por policiais civis no dia 4 de setembro deste ano, em Santarém, no Pará.

Ele foi transferido para Manaus, na tarde dessa quarta-feira (3), e apresentado durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (4), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Outros três homens também participaram da ação criminosa.

De acordo com o delegado Orlando Amaral, titular da DEHS, a equipe de investigação constatou que Rodrigo havia fugido para Santarém logo após crime. Com isso, a equipe da especializada enviou o mandado de prisão no nome de Rodrigo para a Polícia Civil do Pará.

O mandado foi expedido, no dia 24 de agosto deste ano, pela juíza Roseane do Vale Cavalcante Jacinto, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Manaus.

Rodrigo era último envolvido na morte de Thalles Josafá. O crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2017. Os criminosos entraram na residência da vítima, localizada no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte. O quarteto fugiu do local roubando pertences e uma motocicleta, modelo Honda/XRE.

Após o roubo, o adolescente e o pai entraram em um veículo da família e perseguiram os criminosos. Quando chegaram em uma rua sem saída, um dos suspeitos efetuou os disparos contra Thalles, que morreu horas depois em uma unidade hospitalar.

Outros suspeitos

Dias após o latrocínio, Dário Henrique Lima Lira, de 20 anos, que também participou do crime, foi encontrado morto em uma área de mata do conjunto Renato Souza Pinto, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Já os outros dois envolvidos, César Augusto Araújo da Silva, de 21 anos, e Paulo Ricardo da Cruz Nascimento, de 20 anos, conhecido como "Dudu", foram presos pela equipe da DEHS, em junho deste ano.

Durante a coletiva de imprensa desta quinta, Rodrigo negou participação no latrocínio, mas imagens do circuito externo da casa da vítima mostram o suspeito e os comparsas.

Rodrigo foi indiciado por latrocínio. Ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174. O caso está solucionado.

