Insegurança: bandidos invadem e furtam objetos de creche em Manaus

Manaus - A creche Maria Aparecida Silva Dantas, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Zumbi dos Palmares 3, Zona Leste de Manaus, foi alvo de criminosos nesta quinta-feira (3). Essa é a terceira vez que a creche é assaltada.

De acordo com informações de uma funcionária, que preferiu não se identificar por medo de represálias, a creche foi invadida durante a madrugada. Os criminosos entraram pelas janelas do prédio. Do local, foram levados materiais de expediente dos alunos e notebooks dos professores.

"O local é vulnerável. A instituição está instalada em uma área considerada vermelha pela polícia. Esse já é terceiro caso de furto na creche. Vivemos à mercê dos bandidos", comentou uma servidora da creche.

A creche municipal, inaugurada no dia 1° de junho deste ano, atende aproximadamente 240 crianças nos turnos matutino, vespertino e período integral, com idades entre um e três anos, nas turmas de maternal, e de quatro e cinco anos, em turmas do 1° e 2° período da Educação Infantil.

A creche municipal foi inaugurada no dia 1° de junho deste ano | Foto: Josemar Antunes

A estrutura possui oito salas de aula, brinquedoteca, banheiros masculinos e femininos, adaptados ao público infantil. Além de salas administrativas, solário, área externa de recreação, fraldário e cozinha. Ao todo, 28 pessoas, todas mulheres, atuam na instituição educativa, ministrando apoio pedagógico e cuidados às crianças.

Ao Em Tempo, a mãe de um aluno, de um ano e dez meses, a professora Francisca Luciana Castro, de 36 anos, disse que a creche foi alvo do primeiro furto logo após a inauguração. Na época, foram levados berços, cestas básicas e panelas.

"Após o furto, a direção da creche, por meio de ofício, solicitou o patrulhamento na área, porém a instituição foi informada que não seria feito por falta de recursos. Depois ocorreu um segundo crime no local. Nesse terceiro, ao chegar para deixar o meu filho do período maternal, fui informada que a creche não iria funcionar devido a mais um assalto", disse a professora Francisca Luciana.

Intimidação

Dias após a inauguração da unidade, funcionários da creche foram intimidados por criminosos. Eles teriam impedidos que a direção construísse um muro na parte de trás da instituição e a instalação de câmera de segurança no local.

Os criminosos chegaram a ameaçá-los de morte, caso a ordem não fosse obedecida. "Os pais pedem a presença de um vigilante no local, além do patrulhamento de rotina da Polícia Militar. Se continuar assim, podemos perder a creche, que é muito importante aos pais que precisam trabalhar", declarou Francisca Luciana.

O caso foi registrado no 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Até o momento a autoria do furto na instituição não foi identificada pela polícia.

Semed

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que foi feito um Boletim de Ocorrência no 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda conforme a nota, o material levado pelos bandidos será reposto pela secretaria. Em virtude do planejamento escolar nesta sexta-feira (5), segundo a secretaria, não haverá aulas na unidade, retornando normalmente na próxima segunda-feira (8) quando uma reunião será feita com os pais e responsáveis para explicar o ocorrido.

"A Semed ressalta, ainda, que o fato trata-se de uma questão de Segurança Pública, tendo sido a unidade a mais nova vítima dos constantes casos de violência registrados em Manaus nos últimos meses e espera que a situação da segurança na cidade de Manaus seja resolvida o mais breve possível", finalizou a nota.

