Jovem que sumiu após marcar encontro em aplicativo é encontrado morto

A informação sobre o encontro do corpo foi confirmada pela titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiro | Foto: Divulgação





O corpo de Lucas Chaves Pinho, de 32 anos, que estava desaparecido desde a madrugada do último domingo (30), foi encontrado em um terreno baldio situado na Via Light, zona Oeste do Rio de Janeiro. O jovem cearense, que morava na capital carioca há seis anos, sumiu após sair de casa para encontrar um homem que conheceu em um aplicativo de namoro.

Segundo parentes de Lucas, ele era acostumado a marcar encontros por meio do aplicativo de namoro gay. Horas após ele sair do apartamento, as imagens das câmeras de segurança do prédio flagraram o momento em que dois homens invadem o local e furtam uma televisão e um roteador.

A informação sobre o encontro do corpo foi confirmada pela titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Ellen Souto. Os agentes encontraram o corpo atrás de um lixão, na comunidade Rio das Pedras.

A polícia fez perícia no apartamento de Lucas para encontrar possíveis pistas do crime. Um dos suspeitos já foi identificado e é procurado pela polícia. A motivação e a forma como Lucas foi morto ainda são investigadas.

