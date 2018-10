Grávida baleada dentro de carro na Compensa segue internada

Manaus - A grávida de 21 anos, que foi baleada durante um atentado no bairro Compensa , na Zona Oeste de Manaus, na noite de quarta-feira (3), segue internada, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, com politrauma, mas está consciente e estável. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Ainda conforme a secretaria, a mulher está sendo acompanhada pela equipe de ortopedia da unidade hospitalar. A grávida estava em um carro na companhia de um homem de 25 anos, conhecido como "Macaco", que usava tornozeleira eletrônica. O veiculo foi cercado por homens encapuzados. Eles efetuaram vários disparos no carro.

Marcas de sangue das vítimas | Foto: Marcely Gomes

Macaco não resistiu e morreu no local. Já a mulher foi socorrida e levada o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, mas devido aos ferimentos, ela foi transferida para o João Lúcio.



De acordo com um cabo da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não se identificar, os suspeitos estavam em um carro de cor e modelo não identificados quando abordaram as vítimas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso

