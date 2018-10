Criança escreve carta relatando estupro praticado pelo padrasto

Manaus - Uma menina de sete anos, escreveu uma carta, relatando a violência sexual cometido pelo padrasto. O crime chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus, situado na avenida Autaz Mirim, bairro São José.

A criança, que reside no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da capital, escreveu um bilhete e entregou para a avó, que por sua vez relatou o fato para a mãe da menina, de 42 anos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a menina será ouvida nesta sexta-feira (5). O exame de conjunção carnal já foi solicitado junto ao Instituto Médico Legal (IML), onde o laudo deve comprovar a denúncia de abuso sexual.

"Na carta, a criança relata os abusos em outra cidade do Estado. É notório que essa criança passa por problemas crônicos relacionado ao crime de estupro de vulnerável. Vamos ouvi-lá para concluir o inquérito e comparar com o laudo do IML. Diante das provas, será solicitado a ordem judicial de prisão pelo crime de estupro", disse a delegada Joyce Coelho.

