Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos por roubo em shopping

Manaus - Mateus da Silva dos Santos, de 21 anos, conhecido como "Cadu', e um jovem de 17 anos, foram apresentados na manhã desta quinta-feira (4), na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), suspeitos de estarem envolvidos no roubo de uma loja nas dependências de um shopping localizado na avenida General Rodrigo Octávio, bairro Crespo, zona Sul, que ocorreu na última terça-feira (2).

Durante a coletiva, o delegado Samir Freire explicou que as equipes da Derfd efetuaram a prisão de Mateus e a apreensão do adolescente na tarde de quarta-feira (3), por volta das 13h, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

As diligências em torno do caso iniciaram ainda na terça, após os policiais civis tomarem conhecimento do roubo à loja do shopping.

“Mateus, o adolescente e outros indivíduos, que ainda estão sendo investigados, entraram no local em posse de arma de fogo e subtraíram cerca de 18 aparelhos celulares e R$ 300 em espécie. Durante a ação criminosa, eles chegaram a efetuar um disparo em direção a um segurança que trabalha no shopping. A vítima foi atingida na perna esquerda e levada para uma unidade hospitalar da capital”, declarou Freire.

O titular interino da Derfd destacou que os policiais civis conseguiram recuperar cerca de nove aparelhos celulares com a dupla e os objetos serão entregues aos responsáveis pelo estabelecimento comercial. Freire afirmou, ainda, que Mateus faz uso de tornozeleira eletrônica.

Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) a equipe da especializada verificou que o jovem já possui passagem pela polícia por dois roubos.

“Os aparelhos celulares que foram levados da loja foram distribuídos em bocas de fumo. Iremos dar andamento às investigações, tanto para recuperarmos os demais objetos subtraídos, como também para chegarmos ao número preciso de pessoas envolvidas nesse roubo”, argumentou o delegado..

Flagrante

Mateus foi autuado em flagrante por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfd, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e associação criminosa. Em seguida, ele será levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão adotadas as medidas cabíveis.

*Com informações da assessoria

