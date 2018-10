Homem é baleado na Praça da Saudade e tiro causa pânico e correria

Crime ocorreu na noite desta quinta (4) | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um homem de 22 anos foi baleado em um dos braços, na noite desta quinta-feira (4), enquanto passava pela Praça da Saudade, no bairro Centro, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi socorrida e levada com vida para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na Zona Oeste.

De acordo com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os criminosos estavam em um carro modelo Fiat Uno, de cor cinza e placas não identificadas.

"Eles chegaram, abordaram o rapaz e realizaram o disparo, conforme relatou uma testemunha aos policiais na cena do crime", disse um PM, que preferiu não se identificar.

A vítima foi socorrida por populares e levada até uma unidade hospitalar, onde passa por atendimento médico na sala de emergência. Ainda não há informações sobre a identificação do baleado e nem o estado de saúde.

A vendedora de bombons Valeria Roberval, que trabalha na praça, disse que foi uma correria quando todos ouviram o tiro. "Todo mundo correu assustado. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Eu ouvi apenas o disparo", falou a ambulante.

Jovem é assassinado a tiros

Um jovem de 20 anos, identificado como J. F. M., foi morto na noite desta quinta, com dois disparos de arma de fogo na rua Maranata, no bairro Jardim Petrópolis, na Zona Sul.

De acordo com o sargento Rick Fábio, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens em uma moto encurralaram a vítima quando passava pela rua.

