Homem tenta fugir, se esconde em casa da avó, mas é morto a tiros

Manaus - Após ser perseguido por diversos becos, um homem de 33 anos, identificado como E. S. R., foi morto com vários tiros dentro de uma casa, localizada na rua Santa Helena, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus, na noite desta quinta-feira (4).

De acordo com o tenente Ericksen Gomes, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava sendo seguido por vários becos até entrar em uma residência e ser executado.

"A família passou para a nossa equipe que ele tentou fugir e entrou dentro da casa da avó, porém, mesmo assim, os quatro criminosos entraram na residência e executaram o homem", explicou o policial.

Familiares estavam no local do crime e apenas confirmaram aos policiais que a vítima tinha passagens pela polícia por envolvimento em crimes. Os parentes não quiseram comentar o caso com a imprensa.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Homem é baleado na Praça da Saudade

Um homem de 22 anos foi baleado em um dos braços , na noite desta quinta-feira (4), enquanto passava pela Praça da Saudade, no bairro Centro, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi socorrida e levada com vida para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na Zona Oeste.

De acordo com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os criminosos estavam em um carro modelo Fiat Uno, de cor cinza e placas não identificadas.

