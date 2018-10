Jovem que escapou da morte há 1 mês é executado no São Jorge

Manaus - Depois de sofrer uma tentativa de homicídio há um mês, o jovem José Inácio Soares Câmara, de 18 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (4), enquanto passava pela rua Jardim Botânico, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Apenas um homem em uma moto, que ainda não foi identificado, é apontado como o principal suspeito de atirar na vítima. Segundo familiares, o jovem tinha passagem pela polícia por envolvimentos em crimes. José, conforme a família, chegou a vender drogas pelo bairro e estaria tentando se regenerar.

"Ele sofreu uma tentativa de homicídio tem mais ou menos um mês. Conseguiu sobreviver depois de pular os muros de várias casas pela região", disse um tio da vítima, que preferiu não se identificar.

O jovem tinha passagem pela polícia por envolvimento em roubo | Foto: Raphael Tavares

De acordo com o tenente Faustino, da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), José tinha passagem pela polícia por roubo e atuava no tráfico de drogas da região.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo da vítima após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ocorrência foi atendida por PMs da 21ª Cicom | Foto: Raphael Tavares

Mortes

Com essa morte, sobre para três o número de assassinados apenas na noite desta quinta, no período das 19h às 22h30. Além de uma tentativa de homicídio no Centro , Zona Sul, onde um homem foi baleado no braço e sobreviveu.

