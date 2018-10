Homem tenta assaltar loja e morre esfaqueado no Centro de Manaus

Manaus - Depois de tentar assaltar uma loja no Centro de Manaus, um homem, ainda não identificado, foi morto com três facadas, na noite desta quinta-feira (4), na avenida 7 de Setembro, na Zona Centro-Sul da capital.

Conforme relato de testemunhas a policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o assaltante tentou realizar um assalto a uma loja e foi surpreendida por uma pessoa que desferiu as três facadas.

O Samu ainda esteve no local e atestou o óbito da vítima | Foto: Raphael Tavares

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local do crime, mas apenas atestou o óbito da vítima, que estava caída sobre a calçada. Nenhum familiar apareceu no local da ocorrência.

Após o trabalho da perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

