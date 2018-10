Às vésperas das Eleições, Manaus registra noite de terror

Manaus - A noite desta quinta-feira (4) não será a mesma para as famílias de quatro vítimas da violência que afeta moradores de todos os bairros de Manaus. No Centro, Zona Sul da cidade, um homem sobreviveu a uma tentativa de homicídio e outro foi morto a facadas.



O primeiro homicídio desta quinta foi registrado por volta das 19h na rua Maranata, no bairo Jardim Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Na ocasião, um jovem de 20 anos, identificado como J. F. M., foi assassinado a tiros em via pública por dois homens em uma motocicleta de características não identificadas.

Em seguida, policiais foram acionados para a Praça da Saudade, no bairro Centro, onde um homem foi baleado em um dos braços na Praça da Saudade. Ele foi socorrido com vida e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, Zona Oeste.

Já na Zona Norte de Manaus, no bairro Nossa Senhora de Fátima, um homem de 33 anos, identificado como E. S. R., foi morto com vários tiros dentro da casa da avó, localizada na rua Santa Helena. Ele foi alcançado por quatro homens, após ser perseguido por vários becos enquanto fugia.

No bairro São Jorge, já na Zona Oeste da cidade, o jovem José Inácio Soares Câmara, de 18 anos, foi morto com sete tiros enquanto caminhava pela rua Jardim Botânico.

Segundo familiares, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas estava tentando se regenerar. Há um mês, a vítima havia escapado de ser assassinada e, segundo a família, pulou o muro de várias residências durante a fuga.

Na avenida 7 de Setembro, também no Centro, Zona Sul, um homem, não identificado, foi assassinado a facadas após tentar assaltar uma loja, segundo testemunhas informaram à polícia. Ele foi esfaqueado três vezes e o autor do crime não foi localizado.

*Colaborou: Raphael Tavares

