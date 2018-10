Homem com tornozeleira eletrônica é encontrado morto em Manaus

Manaus - O corpo de homem, ainda não identificado, foi encontrado enrolado em um lençol, na manhã desta sexta-feira (5), na rua R, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. A vítima usava tornozeleira eletrônica e apresentava marcas de tiros.

De acordo com o sargento J. Said, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares que passavam pelo local acharam o corpo e acionaram a polícia. A autoria do crime ainda não foi identificada.

O homem tinha várias marcas de tiros | Foto: Josemar Antunes

O corpo foi abandonado amarrado com cordas em um lençol. A suspeita é de que a vítima tenha morrido durante um tiroteio na noite dessa quinta-feira (4).

Conforme informações do perito criminal André Santana, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com três tiros, sendo dois na cabeça e um nas costas.

O corpo estava enrolado em um lençol | Foto: Josemar Antunes

A polícia suspeita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas . O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

