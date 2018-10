Homem é morto com tiros à queima-roupa em Manaus; suspeito foi preso

Manaus - Um homem de 20 anos morreu, na noite dessa quinta-feira (4), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enfermeira Eliamene Rodrigues Mady, no conjunto Galiléia, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a vítima estava em uma motocicleta, por volta das 21h, quando foi abordado por um homem. O suspeito efetuou os disparos à queima-roupa.

A vítima foi atingida com três tiros, sendo socorrida por amigos até à unidade de saúde. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), a polícia constatou que o homem possuía passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaças e lesão corporal. A vítima morava no bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

Após o crime, policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram buscas e conseguiram prender o autor do crime, por volta das 3h45.

Ele foi conduzido ao 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A motivação do crime ainda não foi informada.

