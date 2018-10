Mulher é baleada pelo namorado em frente de casa, no bairro Petrópolis

Manaus - Uma mulher de 25 anos, identificada como G. A. G. A, foi baleada, na tarde desta sexta-feira (5), em frente à casa onde mora, na rua Danilo Corrêa, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O autor do crime, segundo testemunhas, é um homem conhecido como "neném", que é namorado da vítima.

De acordo com o tenente Sato, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe recebeu a informação de um tiroteio em uma área de rip rap e ao chegar no local apenas colheu as informações.

"Quando nós chegamos, recebemos a informação de que a vítima tinha sido socorrida por populares e levada até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no Adrianópolis, Zona Centro-Sul", explicou o policial.

Ainda conforme Sato, uma tia da vítima teria falado aos policiais que o autor dos disparos seria o namorado da vítima, mas não soube explicar a motivação do crime.

No posto policial localizado nas dependências do HPS 28 de Agosto, o Em Tempo foi informado que a mulher está no centro cirúrgico recebendo atendimento médico. O Estado de saúde dela não foi divulgado.

