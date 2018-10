Jovem é ferido com dois tiros no peito no bairro Alvorada

Manaus - Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta sexta-feira (5). Um jovem de 21 anos foi baleado duas vezes no tórax enquanto estava sentado em uma calçada na avenida O, esquina com a rua 7, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o tenente Mateus, da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens em uma moto teriam realizado os disparos contra a vítima, que foi socorrida por algumas pessoas e levada até no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada.

"Nós deslocamos uma equipe até o local do crime, mas ao chegar lá fomos informados que familiares teriam socorrido a vítima em um carro particular e levado ele até o SPA", disse o policial.

Dois homens em uma moto teriam realizado os disparos contra a vítima | Foto: Raphael Tavares

Conforme um atendente do SPA do Alvorada, a vítima foi transferida da unidade hospitalar para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Em Petrópolis

Uma mulher de 25 anos sofreu tentativa de homicídio no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. O próprio namorado dela, conhecido como "Neném", é apontado como o autor do crime. A vítima segue internada no HPS 28 de Agosto.

