Terceira tentativa de homicídio em Manaus é registrada no Zumbi

Manaus - A terceira tentativa de homicídio desta sexta-feira (5) foi registrada no bairro Zumbi 3, na Zona Leste de Manaus. Um homem identificado como B. A. S., de 23 anos, foi alvejado com três disparos de arma de fogo em um terreno baldio localizado na rua Nova Luz.

De acordo com o tenente Cabral, da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi levado por dois suspeitos para o local do crime, onde seria executado. A vítima teria duas passagens pela polícia por roubo.

"Após realizarem os disparos, testemunhas informaram a nossa equipe que os suspeitos fugiram em um carro de modelo e placa não identificados. Ainda fizemos buscas para encontrar os criminosos, mas não obtivemos êxito", explicou o policial.



Ainda conforme Cabral, o homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na alameda Cosme Ferreira, também na Zona Leste da capital.

Zona Centro-Oeste

Um homem 21 anos foi alvejado com dois disparos de arma de fogo na noite desta sexta no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Os suspeitos de realizarem os disparos estavam em uma moto. A vítima foi socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada e em seguida transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na Zona Sul da cidade.



Zona Sul

Uma mulher de 25 anos também foi baleada na noite desta sexta. O autor do crime é o namorado dela, segundo testemunhas. O crime teria acontecido na frente da casa da vítima e o autor dos disparos teria o apelido de "Neném". A tentativa de homicídio aconteceu na rua Danilo Corrêa, no Petrópolis, Zona Sul de Manaus. A vítima também foi socorrida e levada para o HPS 28 de Agosto.

Leia mais:

Às vésperas das Eleições, Manaus registra noite de terror

Capital do terror: Manaus registra 67,1 mil crimes