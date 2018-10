Em 4 horas, três tentativas de homicídios são registradas em Manaus

Manaus - A noite desta sexta-feira (5) foi marcada pelo sangue de três pessoas que sofreram tentativa de homicídio em bairros distintos de Manaus. O primeiro crime, contra uma mulher de 25 anos, aconteceu em Petrópolis, o segundo foi registrado no bairro Alvorada e a vítima foi um jovem de 21 anos. O mais recente, aconteceu no Zumbi, onde três tiros atingiram um homem de 23 anos.

Todas as tentativas de homicídio devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Nenhum suspeito foi preso até a publicação desta matéria. Os casos foram acompanhados por policiais militares das 3ª, 10ª e 25ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), respectivamente.

Zona Sul

Em Petrópolis, uma mulher de 25 anos, identificada como G. A. G. A, foi baleada , na tarde desta sexta-feira (5), em frente à casa onde mora, na rua Danilo Corrêa. O autor do crime, segundo testemunhas, é um homem conhecido como "neném", que é namorado da vítima. A mulher foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Zona Centro-Oeste

No bairro Alvorada, um jovem de 21 anos foi baleado duas vezes no tórax enquanto estava sentado em uma calçada na avenida O, esquina com a rua 7.

Dois homens em uma moto teriam realizado os disparos contra a vítima, que foi socorrida por algumas pessoas e levada até no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, e em seguida transferida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Zona Leste

Um homem identificado como B. A. S., de 23 anos, foi alvejado com três tiros em um terreno baldio localizado na rua Nova Luz, No Zumbi.

Ele foi levado por dois suspeitos para o local onde seria executado. A vítima teria duas passagens pela polícia por roubo. Os suspeitos fugiram em um carro não identificado e O homem foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

