Casas destruídas: Incendiário é preso no município de Manaquiri

Manaquiri - Um homem de 27 anos, foi preso suspeito de atear fogo em uma casa, localizada na rua na rua Solimões, bairro Novo Mundo, nesta sexta-feira (5), no município de Manaquiri, a 157 quilômetros de distância de Manaus.

De acordo com os policiais do Grupamento de Polícia Militar (7º GPM), responsáveis pela prisão do infrator, a notificação do incêndio chegou por volta das 20h dessa sexta-feira. A denúncia partiu do do proprietário da residência, que indicava um possível suspeito.

Após as buscas, o suspeito foi preso e confessou ser o autor do incêndio desta casa e de mais outra residência na sexta-feira da semana passada.

Ainda não há informações sobre as motivações que levaram o "incendiário" a cometer os crimes.

Com o acusado foram apreendidos o valor de R$944,85, brincos, piercings e um isqueiro.

O suspeito foi apresentado no 33º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município para as providências cabíveis.

*Com informações da assessoria

