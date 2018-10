Tia de traficante é executada no domingo de eleições, em Manaus

Manaus - Uma mulher de 50 anos, conhecida como "Nilda", foi executada com três tiros, neste domingo (7), por volta das 9h20, no beco Santa Helena, com a rua das Oliveiras, comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O filho da vítima segundo a polícia, foi assassinado há três dias.

De acordo com informações do tenente-coronel Vinícius Almeida, do Comando de Policiamento de Área Norte (CPA-Norte), dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, de características não identificadas. A vítima foi morta em frente à casa do pai com dois tiros na cabeça e outro no pescoço. A dupla fugiu sem ser identificada.

A polícia informou que o crime pode ter relação com tráfico de drogas. Na noite da última quinta-feira (4), o filho da mulher, identificado como "Buda", foi executado com dez tiros após ser perseguido por um grupo armado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Josemar Antunes

Na fuga, a vítima ainda tentou se esconder dentro do imóvel da avó, na rua Santa Helena, comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, mas foi alcançado pelos criminosos.

Além disso, a polícia confirmou que a vítima era tia de um traficante da área, identificado apenas como "Smile". Segundo o delegado Jeff David Mac Donald, do 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Smile foi preso em uma operação da Polícia Civil há nove meses.

O pai da vítima, de 82 anos, disse aos policiais que a filha escreveu um bilhete dizendo que iria acontecer uma tragédia. A carta não foi encontrada.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Ex-prefeito de Nhamundá é preso suspeito de compra de votos

Dias Toffoli ressalta crença dos brasileiros no regime democrático