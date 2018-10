Homem é executado a tiros por criminosos na Zona Sul de Manaus

Após o crime, Emerson foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, onde não resistiu aos ferimentos. | Foto: Divulgação





Manaus - O zelador Emerson Silva da Costa, de 25 anos, foi morto a tiros, na noite desse sábado (6), por volta das 21h30, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações do relatório da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu no beco Isaías. A vítima foi abordada por três homens, ainda não identificados.



Após o crime, Emerson foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, onde não resistiu aos ferimentos.



À polícia, familiares confirmaram que a vítima traficava no bairro. No momento do crime, ele estava em frente da casa quando foi abordado por três homens desconhecidos.



O corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o caso.





