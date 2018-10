PM e cabo da Marinha são mortos a tiros por criminosos

Rio de Janeiro - O soldado da Polícia Militar Marçal Tales Brito e o cabo da Marinha Anderson da Silva Gomes foram mortos a tiros na noite de sábado (6), no Centro do Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, o PM e o marinheiro estavam em um bar nas proximidades da Pedra do Sal, região histórica da cidade, quando teriam sido reconhecidos por criminosos da região.

Os bandidos levaram os dois até a lateral da Igreja de São Francisco da Prainha e os executaram com tiros na cabeça.

A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito policial para apurar as mortes e que as equipes da Divisão de Homicídios já realizaram diligências em busca de testemunhas e imagens que possam ajudar nas investigações.

Neste ano, o Laboratório de Dados Fogo Cruzado registrou 243 agentes de segurança atingidos por disparos de arma de fogo no Grande Rio. Com as mortes do soldado da PM e do Cabo da Marinha, no Centro do Rio na última noite, o número de mortos chegou a 74 agentes. Além disso, 169 agentes ficaram feridos.

