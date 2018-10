389 pessoas foram conduzidas pela Polícia Federal

Distrito Federal - A Polícia Federal conduziu 389 pessoas devido a infrações eleitorais até às 20h deste domingo (7), primeiro turno das Eleições 2018, segundo balanço divulgado pela corporação.

Além das conduções, a PF ainda registrou 220 termos circunstanciados relacionados a crimes eleitorais e instaurou 51 inquéritos policiais para investigar supostas práticas criminosas durante o pleito.

A PF também efetuou 160 apreensões ao longo deste domingo que resultaram em R$ 480 mil em dinheiro e bens capturados. Os dados são parte do balanço da atuação da corporação em apoio à Justiça Federal. A ação se repetirá no segundo turno.

No balanço, a PF também informou que continuará com as investigações sobre a disseminação de notícias falsas durante o primeiro turno.

