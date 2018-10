Dupla invade sítio no Tarumã e mata casal a tiros na frente do filho

Manaus - Um casal foi executado, na noite desse domingo (7), após a casa ser invadida por dois homens armados. O duplo homicídio ocorreu no ramal Sol Nascente, próximo à Prainha, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 19h. O casal foi morto na frente do filho de 4 anos. Assustada, a criança correu e pediu ajuda de vizinhos.

O menino, segundo informações de vizinhos das vítimas, relatou que um dos homens era gordo, com barba. O outro suspeito era magro e moreno. Os criminosos entraram no sítio após cortarem os arames farpados.

O homem, de 28 anos, foi alvejado com mais de dez tiros. Ele ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, Zona Norte, mas devido aos ferimentos foi transferido para o HPS 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

O sítio fica próximo à prainha | Foto: Josemar Antunes

Já a companheira dele, de 33 anos, foi atingida com quatro tiros e morreu no local. No sítio, a polícia encontrou nove cápsulas de pistola calibre 380 milímetros e três projéteis intactos.

Ao Em Tempo, um caseiro que preferiu não se identificar, relatou que a mulher era usuária de drogas e, possivelmente, era alvo dos atiradores. O casal residia na chácara há mais de ano.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). O duplo homicídio será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

