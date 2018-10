Jovem de 19 anos faz família refém durante fuga no bairro da União

Manaus - Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (8), na comunidade do Bairro da União, no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus, após ter feito uma família de refém em um condomínio residencial da área.

Segundo informações do tenente Tales, da 23ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom/PM), o rapaz, identificado como Adeilson Pereira, fugiu da polícia com outro rapaz durante uma operação policial no complexo de favelas do Greenville, no Bairro da União. Adeilson conseguiu entrar no condomínio e, em uma das casas, fez uma senhora e a sua funcionária de refém.

Ainda de acordo com a PM, a guarnição foi acionada pelo esposo da dona da casa, que foi avisado pela própria esposa. O jovem foi preso e, com ele, foram apreendidas 36 porções de oxi e uma porção de maconha, além de uma pistola calibre 380, com a numeração raspada. Ele deve ser encaminhado para audiência de custódia nesta terça-feira (9).

