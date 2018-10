Homem leva tiros à queima-roupa na feira do Santo Antônio

Manaus - Um homem de 38 anos, mais conhecido "Bananeira", sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (8), enquanto conversava com amigos na feira do Santo Antônio, na avenida Luis de Camões, no bairro de mesmo nome, por volta das 20h, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com os amigos de "Bananeira", ele estava conversando com mais quatro pessoas na feira quando um de três suspeitos chegaram e realizaram os disparos.

"O cara chegou a pé e veio na direção dele atirando, os disparos atingiram a cabeça e partes do corpo. Nós corremos e depois contamos e prestamos os socorros", explicou um dos amigos que não quis de identificar.

De acordo com os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi atingida com pelo menos três disparos e um deles atingiu a cabeça que deixou exposto a massa encefálica do homem de 38 anos.

A vítima foi trazida até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, localizado no bairro de mesmo nome, na Zona Oeste de Manaus. O estado de saúde da vítima não foi informado.