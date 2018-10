Homem morre no hospital após ser baleado em feira no Santo Antônio

Manaus - Um homem identificado como R. F. S., mais conhecido como "Bananeira", de 38 anos, morreu na sala de emergência do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, depois de ser ferido com cinco tiro na feira do Santo Antônio , no bairro de mesmo nome. A vítima foi socorrida por populares e levada para a unidade hospitalar.

O instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo do homem, que estava conversando com mais quatro amigos no momento em que foi atingido pelos tiros. Um dos disparos teria atingido a cabeça da vítima que perdeu massa encefálica.

Entenda o caso

De acordo com os amigos de "Bananeira", ele estava conversando com mais quatro pessoas na feira quando um de três suspeitos chegaram e realizaram os disparos.

"O cara chegou a pé e veio na direção dele atirando, os disparos atingiram a cabeça e partes do corpo. Nós corremos e depois contamos e prestamos os socorros", explicou um dos amigos que não quis de identificar.

"Bananeira" ainda chegou a ser socorrido pelos amigos e levado em um carro particular em para o SPA do São Raimundo, onde recebeu cuidados médicos, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia mais:

Tia de traficante é executada no domingo de eleições, em Manaus

Homem esfaqueia padrasto após saber que irmã quase foi estuprada