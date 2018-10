Dupla é presa com drogas e arma caseira após denúncia, no Bariri

Manaus – Após uma denúncia anônima, policiais militares da Força Tática prenderam dois homens, de 25 e 28 anos, na madrugada dessa segunda-feira (8). A prisão ocorreu na rua Boa Sorte, bairro Presidente Vargas, conhecido como Bariri", Zona Sul de Manaus. Com a dupla, foram encontrados drogas, dinheiro e arma.

De acordo com o tenente-coronel Klinger Paiva, da Força Tática, a denúncia informava que um homem estaria comercializando entorpecentes. A equipe foi ao local informado e flagrou o suspeito de 25 anos vendendo drogas para outro homem de 28 anos.

Os dois homens foram presos e encaminhados ao 24º DIP | Foto: Divulgação/PM

Com o homem de 25, a polícia encontrou 39 trouxinhas de skunk e quantia de R$ 15. O restante da droga foi localizado na residência do suspeito. No local, os Pms apreenderam 720 trouxinhas dentro de uma geladeira e uma arma caseira, de calibre 28.

Os dois homens foram conduzidos ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Centro, Zona Sul, para os procedimentos cabíveis.

