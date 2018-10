Passageiro de ônibus é esfaqueado durante assalto

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, foi esfaqueado durante assalto dentro de um ônibus do transporte coletivo, na noite desta segunda-feira (8), na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, os suspeitos entraram no ônibus no Terminal 5, localizado no bairro São José Operário, na zona Leste da capital amazonense. Assim que entraram no coletivo, os infratores anunciaram o assalto, quando um dos passageiros reagiu, acabou sendo esfaqueado por um dos assaltantes.

Após roubarem os passageiros o grupo fugiu. O homem ferido foi levado ao hospital, mas não teve o estado de saúde divulgado. A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizada no bairro Novo Aleixo.

*Com informações da assessoria

