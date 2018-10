Homens são presos por fabricar e passar dinheiro falso em Manaus

A polícia informou que um dos três já tinha passagem pela polícia por roubo | Foto: Joandres Xavier

Manaus - Diego Ribeiro da Silva, Iury Gomes de Souza e Valdick Ferreira Vidal foram presos foram presos em flagrante por produzir e passar nota falsa em comércio de Manaus. O trio foi detido na última segunda-feira (8) em seus redutos no bairros Coroado e Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus juntamente com o material apreendido.



As prisões são resultado de investigações da Secretaria Adjunta de Operações (Seaop), que foi iniciada logo após os criminosos passarem uma nota de R$ 100 falsa, em um comércio do bairro Compensa, na Zona Oeste.



Segundo as investigações Diego e Iury foram até o comércio comprar dez reais de dindin e e receberam R$ 90 de troco em notas originais. Ao perceber que havia sido enganado o comerciante foi até o 8° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e denunciou o caso.

A polícia identificou a placa do carro usado no crime pela dupla. De acordo com a polícia, Valdick seria o responsável por produzir as notas. Iury era encarregado de pintar as notas, enquanto Diego tinha a missão de buscar o dinheiro falso.



De acordo com o novo secretário Estado de Segurança do Amazonas, coronel Amadeu Soares, disse que a Secretaria Adjunta de Operações (Seap) já vinha realizando incursões pelas zonas da cidade, quando chegou até o crime. "Na Zona Oeste tinha essa quadrilha fazendo impressão grosseira de notas falsas. Mas a polícia agiu e tirou de circulação essa quadrilha que estava enganando muita gente na cidade", declarou.

O titular da Seaop, delegado Guilherme Torres, informou que o trio vinha realizando os crimes há pelo menos um mês. "Eles falsificavam as notas de forma grosseira, mas mesmo assim, pela correria do dia a dia, conseguia passar as notas sem as vítimas perceberem.

O delegado Torres alertou também que quem recebeu uma nota falsa desta deve se dirigir imediatamente a sede da Seaop localizada nas dependências do shopping Manaus Via Norte, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, e um novo inquérito será aberto, podendo agravar o crime dos três para associação criminosa, que é se configura por três pessoas cometendo vários crimes.

Na casa de Valdick foram encontradas mais seis notas de R$ 100, seis páginas de notas de R$ 100, e uma página de R$ 50, duas impressoras, dois monitores, três CPUs, um cartucho de tinta, três garrafas de tinta, e um notebook. O trio foi atuado em flagrante por estelionato e após os procedimentos cabíveis serão levados para audiência de custódia no fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

