PC encerra inquérito sobre rede de prostituição infantil no AM

Manaus - Na tarde desta terça-feira(9), foram apresentados os resultados da "Operação 666", que investigava uma rede de prostituição infantil na cidade de Manaus. Quatro pessoas serão indiciadas pelos crime de estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição.

No comando da ação esteve a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), localizada na zona Centro-oeste da capital amazonenses.



A operação iniciou após uma adolescente de 13 anos denunciar a situação na escola onde foi aliciada. Com base nessas informações o empresário Fabian Neves, 37, foi preso em flagrante, no dia 7 de agosto, em um motel na zona Norte de Manaus com a adolescente e autuado por estupro de vulnerável. Além do empresário, a tia da vítima, que era uma das agenciadoras do bando, também foi presa.

De acordo com a titular da Depca, delegada Joyce Coelho o inquérito policial esta sendo enviado à Justiça nesta terça-feira (9).



"Após várias prisões temporárias que tinham o objetivo de extrair provas para consubstanciar o caso para a ação penal, hoje finalizamos o inquérito com quatro indiciados pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição e seis vítimas foram identificadas", informou a delgada.

Perfil das vítimas

As aliciadoras buscavam adolescentes de 13 e 14 anos que aparentassem menos idade que a real, para satisfazer o pedido dos pedófilos. A vítimas são adolescentes de periferia, vulneráveis economicamente que eram induzidas por promessas de vantagem em troca de que elas mantivessem relações sexuais com os pedófilos.

De acordo com a delegada, as famílias não estavam envolvidas no caso, apenas a tia da primeira vítima, que foi presa no dia 7 de agosto, no flagrante do empresário Fabian Neves, em um motel no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

"O inquérito está completo e nas diligências constatou-se que não há omissão das famílias. Elas tomaram conhecimento do caso naquele momento em que realizamos a primeira prisão em flagrante. O único familiar realmente envolvido era a tia da adolescente, que era uma das agenciadoras", finalizou Joyce.

Entenda o caso

As amigas Ana Cássia e a tia da primeira vítima, de 28 anos, era as agenciadoras das menores, que faziam contato com os clientes e abordavam as vítimas em zonas periféricas da capital.

Além das aliciadoras foram presos dois clientes, o empresário Fabian Neves, no dia 7 de agosto e Raimundo Filho, no dia 18 de setembro.

