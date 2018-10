Pai e filho são detidos por furto de cabos telefônicos

Manaus - Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, e o filho adolescente, de 17 anos, apreendido na madrugada desta terça-feira (9), por furto qualificado de 41 metros de cabos telefônicos na capital amazonense.

De acordo com informações da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o pai do adolescente subia no poste para arrancar a fiação, enquanto o menor enrolava e guardava os cabos em um carrinho.

Ainda segundo o delegado adjunto Samir Freire, o suspeito tem passagem na polícia por homicídio e estupro.

Este ano já ocorreram 29 flagrantes e 46 prisões relacionadas ao furto de cabos telefônicos. Devido as muitas notificações deste tipo de ação criminosa, que causa prejuízo de milhares de reais para as empresas telefônicas, a Derfd designou uma equipe especializada nestes casos.

*Com informações da assessoria

