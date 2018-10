Traficantes são presos com 200 kg de drogas e jovens em motel de luxo

Manaus - Após denúncia, um grupo criminoso foi preso na noite desta terça-feira (9) dentro de um quarto do Aphrodite Park Motel localizado na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ao todo, seis homens foram presos e quatro menores de idade apreendidas. Armas e drogas também foram apreendidas.

De acordo com o subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Norte, todas as informações serão apresentadas nesta quarta-feira (10), durante coletiva de imprensa, por volta das 10h. Cerca de 200 quilos de drogas foram apreendidos durante a operação policial. Os entorpecentes seriam da facção criminosa Família do Norte.

Presos serão apresentados nesta quarta | Foto: Marcio Melo

"Nós só vamos dar qualquer informação na quarta, no Comando de Policiamento da Polícia Militar. As informações ainda serão mantidas em sigilo, pois está havendo investigação, explicou o subcomandante.

Os policiais da Força Tática chegaram em comboio até o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Pelo menos dez viaturas foram usadas na operação que chegou por volta das 19h na delegacia.

Caso foi registrado no 12º DIP | Foto: Marcio Melo

Vários sacos contendo inúmeros tabletes de drogas, possivelmente maconha, foram apreendidos dentro do motel. O grupo usava o local, segundo informações preliminares, para realizar a distribuição das drogas pelas mais diversas zonas da cidade.

Aproximadamente 200 kg de drogas foram apreendidos | Foto: Marcio Melo

Leia mais:

Denúncia aponta que mortes de presos anunciam nova rebelião no AM

Pai e filho são detidos por furto de cabos telefônicos