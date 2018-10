Mortes são comemoradas com fogos na Compensa, dizem internautas

| Autor: Divulgação

Manaus - Moradores do bairro Compensa, que não terão nomes divulgados para preservar suas identidades, usaram as redes sociais para comentarem que a queima de fogos de artificio assistida e ouvida por moradores da Zona Oeste de Manaus, principalmente do bairro Compensa, é em comemoração às duas últimas mortes em presídios do Amazonas, ocorridas nesta terça-feira (9).

Os fogos chamaram a atenção de internautas leitores do Em Tempo que enviaram, inclusive, vídeo do momento, registrado entre 19h e 19h30 no céu do bairro que é reduto da facção criminosa Família do Norte (FDN).

De acordo com o tenente Saul, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), policiais da região receberam ligações de moradores informando o ato, porém ninguém foi preso. "Nós deslocamos viaturas para patrulhar a região, porém nenhum policial viu quem eram as pessoas que estavam soltando os fogos".

Entre os detentos encontrados mortos hoje está Bruno Vilhena Blanco, que foi encontrado morto no banheiro da área de convivência da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Leste de Manaus.

Bruno, que já havia sido preso pela polícia por envolvimento em crimes ligados ao tráfico de drogas, era apontado como integrante da FDN, de acordo com levantamento realizado por equipes da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Ele estava entre os presos por policiais da Secretaria de Inteligência (Seai) e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), em junto de 2014, quando foi apreendido um carregamento de cocaína, totalizando 200 kg, avaliados em R$ 3 milhões. Na época, as prisões ocorreram no edifício Turim, localizado em um condomínio de classe média, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Os dois detentos foram encontrados mortos em banheiros de duas unidades prisionais do Estado | Foto: Divulgação

Instantes após a morte de Bruno, o detento Alexsander Lima dos Santos, de 33 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro no Pavilhão 3 do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), situado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.

Investigações após mortes

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciário (Seap), o Departamento de Inteligência Penitenciária está no comando das investigações das circunstâncias que levaram as mortes nas duas unidades prisionais do Estado, nesta terça. Ambos os presos foram encontrados mortos e a causa da morte supostamente é por asfixia.

Denúncia

Conforme denúncia recebida pelo Em Tempo e publicada na noite desta terça, as mortes ocorridas em presídios no Amazonas indicam o início de uma nova rebelião no Amazonas. Segundo a denunciante, uma mulher que preferiu não ter o nome divulgado, a ação vem sendo planejada há três meses por detentos do sistema prisional do Estado. Leia a matéria completa: Denúncia aponta que mortes de presos seriam início de rebelião no AM.

