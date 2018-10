Membro da FDN é preso com drogas e menores de idade em motel no AM

Manaus - Ao todo, quatro homens, duas mulheres e duas menores de 14 anos foram detidos pela polícia no fim da tarde de terça-feira (9

) em um motel de luxo com cerca de 200 kg de drogas. Autoridades policiais confirmaram, em entrevista coletiva na manhã de hoje (10), que todos estavam envolvidos em uma orgia há dois dias em uma suíte presidencial do motel situado na Avenida Nilton Lins, Zona Centro-Sul.

Ao todo, foram apreendidos 200 kg de drogas avaliados em R$ 1,2 milhão, segundo o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Amadeu Soares. Além disso, R$ 10 mil em espécie, uma arma de fogo e munições também foram encontrados com o grupo.

Os presos, que já foram encaminhados à audiência de custódia, são André Viana Fonseca, de 38 anos, vulgo ‘Ferrugem’, é um dos líderes da facção Família do Norte (FDN), Cristiano Reis Tabosa de Castro, de 19 anos, Arlisson da Silva Araújo, de 28 anos, Jair Torres Carneiro, de 44 anos, Alexsandro Felix de Menezes, de 24 anos, William Adriano de Moura Lima, de 21 anos, Ana Flávia Monteiro dos Santos, de 18 anos e Sophia Louise Gama Teixeira. As adolescentes apreendidas têm 14 anos.

Mais de R$ 10 mil e uma arma de fogo com munições também foram apreendidas | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Membro da FDN

A Força Tática ainda confirmou que André Viana é sim um dos líderes da organização criminosa e coordenava a festa regrada a bebidas, drogas e prostituição infantil. Um policial da Força Tática, que preferiu não ter o nome divulgado, disse que "Ferrugem" é um dos homens de confiança da facção e é responsável pela distribuição de drogas naquela localidade.

"Ele guardava a droga no local e distribuía nas pequenas bocas do bairro. É um homem de confiança da facção", disse. O bando foi levado ao 12º DIP por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Denúncia

O tenente-coronel Klinger Paiva, explicou que a Força Tática chegou ao local através de uma denúncia anônima. Ao todo, 15 homens participaram da ação que prendeu as dez pessoas. "Quando eles nos viram, tentaram escapar pela área de serviço, mas os capturamos. Dos seis homens presos, quatro tem histórico criminal por tráfico internacional e local de drogas e homicídio", destacou.

A polícia ainda detalhou que 142 pacotes de skunk, uma Taurus 940, calibre .40, com 12 munições intactas na cintura do André Viana, sete celulares e um veículo Fiat Palio cinza. O número disponível para denúncias da Força Tática é o 99428-4400.

Motel

A reportagem entrou em contato com a assessoria do motel, mas o estabelecimento preferiu não se manifestar sobre o caso.

