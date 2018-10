'Estava guardando o carro para um amigo', diz preso por receptação

Francisco foi autuado em flagrante por receptação | Foto: Lana Honorato/Polícia Civil

Manaus - Francisco da Silva Monteiro, de 33 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (9), pela receptação de um veículo furtado com o auxílio de um guincho, no último dia 29 de setembro. Para a Polícia Civil do Amazonas, o homem alegou que estava apenas "guardando o veículo para um amigo".

O delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), falou na manhã desta quarta-feira (10), durante coletiva de imprensa realizada às 11h, no prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sobre a prisão de Francisco.

De acordo com a autoridade policial, as investigações em torno do caso tiveram início após a equipe da Derfv receber informações de que um veículo da montadora Ford, modelo KA, de cor vermelha e placas OAF-8476, havia sido furtado no dia 29 de setembro deste ano, por volta das 22h, na rua Professor Antônio Guilesse, primeira etapa do bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

“Ao longo dos trabalhos, analisamos imagens captadas por câmeras de segurança nas proximidades do fato e identificamos o guincho que realizou o transporte desse automóvel. Constatamos que esse carro havia sido entregue em um sítio na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste da capital. No início da tarde de terça-feira, por volta das 13h, conseguimos lograr êxito no encontro do veículo furtado e na prisão de Francisco”, explicou Cícero Túlio.

O veículo Ford Ka, foi roubado do bairro Alvorada em um guincho | Foto: Lana Honorato/Polícia Civil

Conforme o titular da Derfv, em depoimento na delegacia, Francisco confessou envolvimento no delito e argumentou que estava apenas guardando o veículo para um amigo. Foi verificado, ainda, que Francisco já possui passagem pela polícia por roubo majorado, associação criminosa e receptação, no estado do Ceará.



“Após os procedimentos legais, iremos entregar o carro à proprietária. Vale destacar que iremos continuar nossas diligências, a fim de identificarmos e localizarmos outras prováveis pessoas envolvidas nesse crime, pois muitos desses veículos furtados têm os sinais identificadores adulterados para, posteriormente, serem revendidos tanto aqui na capital como no interior do Estado. Nossos trabalhos não irão cessar até chegarmos nesses infratores”, assegurou o delegado.



Francisco foi autuado em flagrante por receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfv, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona Sul da capital.

