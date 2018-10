Preso no AM casal de pastores denunciado por estuprar menina de 9 anos

Pastor teria estuprado a menina que foi chamada pela mulher para limpar a casa | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal de pastores evangélicos da cidade de Caapiranga, distante 134 quilômetros de Manaus, foi preso na manhã desta quarta-feira (10), por volta de 7h, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. A ação policial ocorreu por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada no município.



De acordo com a polícia, o casal de pastores foi investigado pelo estupro de uma menina de nove anos. O crime ocorreu em julho de 2017.

O investigador da Polícia Civil Francival Galvão informou que as ordens judiciais em nome do casal foram expedidas no dia 9 de outubro deste ano, pelo juiz Geildson de Souza Lima, da Comarca de Caapiranga.

Conforme Galvão, o casal foi preso na casa onde morava, em um dos bairros daquele município.



“As investigações em torno do caso foram iniciadas após o recebimento de delação anônima, comunicando o estupro. O denunciante encontrou um cartão de memória para celular e, ao analisar os arquivos contidos no objeto, achou vídeos e imagens do estupro. Com o apoio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), conseguimos ouvir a criança e, a partir do relato da vítima, identificamos os infratores”, informou Galvão.

Crime

O investigador explicou que o crime aconteceu no dia 24 de julho de 2017. No dia do delito, a mulher, que é pastora da igreja evangélica que a criança frequenta, convidou a menina para limpar a casa dela, oferecendo em troca um tablet e uma bicicleta.

A vítima aceitou e, em determinado momento, acabou ficando apenas com Raimundo no imóvel. O pastor aproveitou a ocasião para consumar o estupro.

Indiciamento

O casal foi indiciado por estupro de vulnerável, indução a satisfazer a lascívia de outrem e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles irão permanecer à disposição da Justiça, na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional em Caapiranga.

