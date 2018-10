Jovem é assaltado e baleado em parada em frente à UEA, no Parque Dez

Manaus - Após arrastão, um jovem de 22 anos, identificado como J. M. S., foi atingido com três tiros na noite desta quarta-feira (10), enquanto estava em uma parada de ônibus na avenida Darcy Vargas, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Homens em três motos são suspeitos de realizarem os disparos. Crime foi em frente à Universidade Estadual do Amazonas.

De acordo com policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Com), os assaltantes estavam realizando arrastões pela área quando se depararam com o jovem na parada e pediram os pertences da vítima.

"Mesmo ele não reagindo ao assalto, os criminosos realizaram três disparos que atingiram o braço e a mão direita da vítima. Ele foi socorrido por populares e levado até o hospital", explicou o tenente da 22ª Cicom, que preferiu não se identificar.

A vítima foi levada por pessoas, que passavam pelo local, até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

