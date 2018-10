PC realiza operações e localiza presos que violaram tornozeleiras

Manaus - A Polícia Civil (PC) está deflagrando mandados de prisão e busca e apreensão em duas operações especiais desde as primeiras horas desta quinta-feira (11). O alvo das ações é localizar pessoas que violaram a tornozeleira eletrônica e apreender entorpecentes ligados ao tráfico de drogas.

A operação Rastreamento conta com o auxílio do Ministério Público do Estado (MPE) e Polícia Militar (PM) e se concentra no sistema prisional, rastreando pessoas em regime aberto que romperam o equipamento eletrônico de monitoramento.

Já a Operação Saturação II está cumprindo mandados de busca e apreensão em bairros da Zona Norte e Centro-Oeste de Manaus relacionado ao narcotráfico. O secretário de segurança, Coronel Amadeu Soares, está coordenando e acompanhando os trabalhos.

Ação contra o tráfico de drogas foi feito nas Zonas Centro-Oeste e Norte | Foto: Divulgação

De acordo com ele, além disso, o sistema também está realizando revista na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

"O trabalho da Operação Rastreamento busca a localização das pessoas que violaram a tornozeleira eletrônica. Já foram cumpridos e estão sendo cumpridos outros. Na outra operação, estamos cumprimento vários mandados de tráfico local em áreas de invasão da Zona Norte. A maioria está cumprido e vamos divulgar mais detalhes a tarde, quando o trabalho dor todo finalizado", disse.

A maioria dos mandados foram cumpridos, segundo apontou secretário | Foto: Divulgação

Com informações da assessoria*

